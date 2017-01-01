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07:29 (мск), источник: Newtimes.kz

С нового года в Казахстане подорожает автогаз

1 января изменится предельная оптовая цена на голубое топливо, передает kolesa.kz.

Источник: Newtimes.kz

Согласно приказу от 12 декабря 2016 года № 527 Министерства энергетики РК, предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке республики с 1 января по 31 марта 2017 года составит 28 000 тенге за тонну (или 14.84 тенге за литр) без учёта НДС. Ранее предельная цена оптовой реализации была установлена в размере 23 106.45 тенге за тонну без налога (12.25 тенге за литр). Таким образом, оптовая цена сжиженного газа с нового года возрастёт почти на 22%. В данное время в розницу сжиженный газ на некоторых заправках продаётся дороже 70 тенге.

Как рассказали корреспонденту kolesa.kz в министерстве, изменение цены — вынужденная мера. По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях. В Минэнерго рассчитывают, что повышение цен позволит уменьшить количество посредников на пути от заводов к газозаправочным станциям и снизит поток казахстанского сжиженного газа в ближайшее зарубежье, где этот вид топлива реализуется значительно дороже.

Не исключено, что ценники на газовых заправках тоже изменятся. Возможно, на 10−20%, но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа. Все мы помним ситуацию минувшего лета, когда казахстанский газ массово вывозился за границу, а наши потребители сутками простаивали в очередях на заправках. Мы надеемся, что повышение цены позволит всего этого избежать, пояснили в министерстве.

Представители ведомства также рассказали, что в перспективе Казахстан может вообще отказаться от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ, как это уже произошло с бензином и дизельным топливом. В январе Минэнерго начнёт готовить пакет предложений по этому поводу, и если идею одобрит правительство, цены на газ также отпустят в свободное плавание.

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