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08:54 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге на 50 копеек увеличили взносы на капремонт

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Петербурга с 1 января 2017 года возрос на 0,5 рубля с одного квадратного метра, следует из материалов Смольного. Согласно соответствующему постановлению городского правительства, размер тарифов на капремонт зависит от типа дома и наличия лифта в здании.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Петербурга с 1 января 2017 года возрос на 0,5 рубля с одного квадратного метра, следует из материалов Смольного.

Согласно соответствующему постановлению городского правительства, размер тарифов на капремонт зависит от типа дома и наличия лифта в здании.

Самая низкая ставка с 1 января установлена для деревянных домов и кирпичных многоэтажек, построенных в 70−80-е годы — 3 рубля с квадратного метра без лифта и 3,5 рубля с лифтом.

Наиболее высокие взносы установлены для дореволюционных домов, которые оборудованы лифтами (4 рубля), а также для «сталинских» домов, домов «немецкой» постройки 1945−1948 годов и жилых домов эпохи конструктивизма, где жильцам при наличии лифта придется платить 3 рубля 84 копейки с квадратного метра.

Как сообщал в конце декабря жилищный комитет Петербурга, общая сумма взносов на капитальный ремонт с момента наступления обязанности по их уплате в 2014 году, составила более 6 миллиардов рублей, в том числе в в 2016 году собрано более 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, в Петербурге уровень собираемости составляет более 87,5%.

В 2017—2019 годах планируется провести капремонт общего имущества более чем в 5,5 тысячи домах на общую сумму около 32 миллиарда рублей.

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