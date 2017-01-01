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09:28 (мск), источник: РИА Новости

Российским налогоплательщикам разрешили платить налоги друг за друга

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Российские налогоплательщики с Нового года могут платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Изменения в Налоговый кодекс РФ вступили в силу с 1 января.

Источник: РИА Новости

Теперь «уплата налога может быть произведена за налогоплательщика любым иным лицом». Таким образом, законодатели устранили существовавшую в российском законодательстве коллизию.

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Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин рассказывал о большом количестве жалоб от граждан в связи с тем, что налоговые платежи, которые они уплатили, например, за близких родственников: муж за жену, дети за пожилых родителей и так далее, не были зачтены, поскольку нормы законодательства не позволяли проводить такой платеж.

Ранее ФНС сообщала также, что технологически полностью готова к данным нововведениям: внесены изменения в правила заполнения платежных поручений, где обязательно указывается ИНН плательщика и ИНН того, за кого уплатили налог.

Теперь по реквизитам платежного поручения можно четко установить, кто и за кого уплатил налог.

При этом в случае необходимости, например, уплаты налога в большем размере, возврат денежных средств будет производиться налогоплательщику, за которого заплатили налог.

Комментарии
3
василий гога
еще бы не разрешили !такой дурацкий закон !
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джони
ха ха ха
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А Б
А что мешает лицу, желающему заплатить налог за кого-то, просто взять выставленный ему налоговой службой счёт и оплатить его любым возможным способом? При этом налоговая служба никогда не узнает, кто фактически оплатит этот счёт.
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