Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Пинк родила сына
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Соцсети наводнили фото детей в костюмах Принцессы Леи
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»
Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE за декабрь
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
10«В чем сила, брат?»
12Умер Джордж Майкл
4040 самых красивых снимков 2016 года
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
09:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине цены на сигареты повышаются на 30%

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Акцизы на табачные изделия повышаются на 40% в Украине, что приведет к росту стоимости сигарет на 30%, соответствующие изменения в налоговый кодекс страны вступают в силу в воскресенье.

Источник: "РИА Новости" Украина

В конце декабря парламент принял изменения в налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь и сигареты. Документом пересматриваются отдельные положения налогового кодекса в связи с увеличением в 2017 году размера минимальной заработной платы до 3,2 тысячи гривен с 1,6 тысячи гривен.

Согласно документу, специфическая ставка акциза на табачные изделия с начала года вырастет на 40%. За 1 тысячу сигарет с фильтром или без производители теперь заплатят 445,56 гривны вместо нынешних 318,26 гривны (без повышения адвалорной ставки на 12%). При этом в рознице сигареты в средней ценовой нише (18−22 гривен) подорожают на 4−6 гривен — до 23,4−28,6 гривен за пачку.

В 2017 году также предполагается повышение акциза на алкоголь. С 1 марта ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки увеличатся на 20%. Еще на 12% вырастет акциз на крепленые и игристые вина. Без изменений останутся только ставки для натуральных вин.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Западные СМИ оценили «троллинг» российского посольства в адрес Обамы
Число погибших при теракте в Стамбуле возросло до 39 человек
Тарифы в плацкарте, в купе и СВ частично выросли
СБ ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии
Чиновникам повысили пенсионный возраст
Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США
Россиянам разрешили платить налоги друг за друга
В Италии дирижера уволили за откровение про Деда Мороза
Спорт
Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Без Шурика и бани: 30 альтернативных фильмов для новогодней ночи Шурик, джентльмены и прочие чародеи берут передышку. Настало время смотреть современную классику кино и встречать Новый год с новыми героями и не заученными наизусть сюжетами
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Группа активистов сняла ответ на скандальный ролик банка Предновогодняя социальная реклама одного из банков, осуждающая одиноких матерей, которые не уделяют внимания ребенку, вызвала возмущение у части общественности и побудила снять «социальную рекламу здорового человека».
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь