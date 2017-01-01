С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине составляет 3200 грн

Напомним, в ночь на 21 декабря украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 5000 «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». За второе чтение проголосовали 275 народных депутатов, а за принятие в целом — 274 нардепа.

Представляя законопроект, министр финансов Александр Данилюк заявил, что Кабмин подготовил реалистичный проект госбюджета.

По его словам, при доработке проекта госбюджета на 2017 год ко второму чтению Кабмин сохранил приоритеты, заложенные к первому чтению.

Среди приоритетов Данилюк назвал повышение обороноспособности и социальных стандартов, развитие образования, здравоохранение, целевую поддержку сельского хозяйства, развитие дорожной инфраструктуры и т. д.

Он также отметил, что проект бюджета предусматривает необходимый ресурс для повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. гривен.