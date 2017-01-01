Новый год — новые правила: что изменится с 1 января 2017 года?

С 1 января 2017 года в Беларуси вступают в силу многие нормативные акты. Изменения коснутся практически всех сфер жизни граждан — от социального обеспечения и торговли, частного бизнеса до приобретения некоторых товаров и содержания и провоза в транспорте домашних питомцев. Sputnik проанализировал основные нововведения.

Старых денег больше не будет

С 1 января 2017 года в Беларуси прекращается оборот денежных знаков образца 2000 года — такое положение закреплено указом о деноминации. С этой даты в магазинах, в кафе, на АЗС и на рынках можно будет принимать в качестве платежного средства только банкноты и монеты нового образца, их же продавцы и обслуживающий персонал обязаны выдавать на сдачу. Белорусские деньги.

До конца 2016 года старые банкноты можно было обменять на новые в любом банке страны, с нового года это можно будет сделать только в Нацбанке. При этом, если предлагаемая к обмену сумма равна тысяче базовых величин или больше, гражданину придется предъявить паспорт. Объяснять, откуда взялась такая прорва денег, не потребуется.

Новые ценники в магазинах

С 1 января, согласно положениям указа о деноминации, предприятия торговли, общепита и сферы услуг обязаны указывать цены на товары и услуги только в новых денежных единицах. Правда, еще в начале декабря МАРТ уточнил, что процесс смены этикеток не быстрый, и разрешил торговле потратить на эту работу некоторое время — но не более двух месяцев. Первые посетители минского магазина Jysk.

Кроме того, с 1 января предприятия торговли должны на ценниках на фасованный товар указывать его стоимость не только за упаковку, но и за литр или килограмм. Это требование не обязательно для киосков, предприятий выездной торговли и вендинговых автоматов. Пока это требование является рекомендацией, с 1 июля 2017 года оно станет обязательным.

На пенсию — на полгода позже

С 1 января 2017 года в Беларуси вступают в силу положения нормативного акта о повышении пенсионного возраста, который так бурно обсуждался на протяжении 2016 года.

Это значит, что, начиная с 1 января, граждане страны получат право выходить на пенсию на полгода позже, чем это было в 2016 году. Для мужчин возраст выхода на пенсию составит 60,5 лет, для женщин — 55,5 лет. Повышение пенсионного возраста будет поэтапным и растянется на шесть лет, пока мужчины не начнут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

Поэтапное повышение пенсионного возраста коснется и военнослужащих, милиционеров и сотрудников МЧС в званиях до подполковника включительно. На полгода увеличивается и пенсионный возраст для льготных пенсий — госслужащих, работников вредных производств, некоторых учителей и медиков.

Минимальный страховой стаж вырастет

С 1 января 2017 года минимальный страховой стаж (время трудовой деятельности, во время которой работник уплачивал взносы в ФСЗН, оно необходимо для расчета трудовой пенсии) будет составлять 16 лет, это на шесть месяцев больше, чем было в 2016 году.

Как и пенсионный возраст, этот стаж будет повышаться постепенно до достижения 20 лет.

Согласно белорусскому законодательству, если у гражданина недостаточно страхового стажа, он может получать только социальную пенсию, размеры которой гораздо ниже, чем у трудовых пенсий.

Вырастут тарифы на ЖКУ

В конце декабря 2016 года правительство утвердило новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В основном подорожают тепло и газ, тарифы на электроэнергию останутся без изменений. Оплата коммунальных услуг.

По расчетам правительства, среднестатистическая семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной типовой квартире, будет платить за ЖКУ примерно на 10 рублей больше.

Будет ли произведен в течение года новый перерасчет тарифов, или же эти тарифы будут заморожены с 1 января и до конца года, пока не известно.

Штрафы и налог с «тунеядцев» вырастут

С 1 января 2017 года в Беларуси увеличивается размер базовой величины (БВ), на основе которой рассчитываются многие штрафы, ставки аренды, некоторые налоги и сборы.

Итак, с нового года БВ вырастет на 2 рубля и составит 23 рубля. Это приведет к росту штрафов, размера госпошлины за различные виды административных услуг, также подорожает стоимость проживания в арендном жилье и в общежитиях.

Вырастет и социальный сбор с граждан, которые не участвовали в течение 183 дней в году в финансировании государственных расходов. Он составит 345 рублей (177 долларов по текущему курсу Нацбанка).

НДС на услуги электросвязи.

С 1 января 2017 года НДС на все услуги электросвязи повышается до 25%. В 2016 году НДС по такой ставке уплачивали только сотовые операторы и интернет-провайдеры. Приложение Uber на смартфоне и карточка «Белкарт».

При повышении налогов госорганы разъясняли, что теперь к услугам электросвязи будут относиться услуги служб такси, которые работают через электронные платформы — это Uber, Яндекс-такси и многие другие.

Пока не известно, отразится ли повышение НДС на стоимости услуг этих операторов или компании переложат дополнительные затраты на прибыль.

Изменения для бизнеса

С 1 января 2017 года в Беларуси вступают в силу изменения в Налоговый кодекс и в указ президента № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость».

Поэтому с 1 января в республике вводится понятие экономически обоснованных затрат. К ним относятся затраты, учитываемые при налогообложении прибыли, которые обоснованы и документально подтверждены, для бизнеса это очень важно.

Не будут относиться к затратам суммы вознаграждения ИП, если он является работником организации и эти работы он выполнял в рамках своих трудовых обязанностей.

С 1 января уменьшаются сроки вычета ввозного НДС — до 60 дней вместо 90 в 2016 году. Теперь бизнес сможет сократить сроки «замораживания» оборотных средств.

С 1 января предприятия и организации, а также ИП обязаны работать только с электронными счетами-фактурами.

Также с 1 января 2017 года в Беларуси начнут действовать Международные стандарты финансовой отчетности и их разъяснения (МСФО): 42 стандарта и 26 разъяснений. До этого времени обязаны были отчитываться по МСФО только коммерческие банки и валообразующие предприятия, однако многие крупные организации представляли отчетность по МСФО добровольно.

Регистрировать брак можно где угодно

С 1 января 2017 года вступит в силу обновленный перечень дополнительных платных услуг, оказываемых органами ЗАГС. В частности, можно будет провести регистрацию брака по индивидуальному сценарию, в собственном доме, в архитектурных ансамблях, в больницах, парках — молодоженам дается практически полная свобода при выборе места и сценария регистрации брака.

В погранзону — бесплатно

С 1 января 2017 года все граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне. Теперь при посещении режимной территории необходимо всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство). КПП «Новая Гута».

Еще одно актуальное для белорусских граждан изменение — срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с года до двух лет. Госпошлина за данную услугу составит 0,4 базовой величины (0,2 БВ в 2016 году), но платить ее не придется тем, кто живет в погранзоне или работает там.

Для иностранцев сроки действия пропусков в погранзону будут такими же, как и для белорусов, госпошлина тоже. Порядок получения пропуска в пограничную полосу будет таким же, как и для граждан Беларуси. Бесплатно попасть в пограничную полосу сможет иностранец, имеющий пропуск в пограничную зону.

В Duty Free подорожает алкоголь и сигареты

В магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автомобильных пунктах пропуска в страны Евросоюза, отменят налоговые льготы по продаже алкоголя и сигарет, в результате чего цена на них приблизится к ценам в обычных магазинах. Налоговые льготы на такие товары останутся только в Duty Free в аэропортах и портах.

Безработных посчитают по-новому

С 1 января 2017 года органы занятости и статистики начнут вести учет безработицы по новой методологии. В частности, будут публиковаться показатели официальной безработицы и реальной, которая будет подсчитываться на основании выборочных обследований домашних хозяйств.

Новые правила для домашних питомцев

С 1 января изменятся ставки налога на собак — теперь налог больше не будет зависеть от размера питомца. Так, за всех собак старше трех месяцев их хозяевам надо будет платить одинаковый налог — 0,3 базовой величины в квартал, за собак особо опасных пород налог составит 1,5 базовые величины в квартал.

Зато с 1 января 2017 года провозить домашних животных в международных поездах станет проще. Так, владельцам не нужно будет выкупать все места в купе, чтобы провезти небольшую собаку или кошку. Если размеры клетки или переноски не превышают по сумме трех измерений 200 см, ее можно провозить как ручную кладь. При этом хозяин обязан предоставить ветеринарные документы об удовлетворительном состоянии здоровья питомца.