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12:41 (мск), источник: Ежедневник.by

C 1 января увеличилась минимальная заработная плата

1 января 2017 года, согласно постановлению правительства, размер месячной минимальной зарплаты (МЗП) в Беларуси увеличен до 265 рублей.

Минимальная заработная плата устанавливается ежегодно 1 января и индексируется в зависимости от инфляции. С 1 января 2016 года она составляла 2.300.000 неденоминированных (230 деноминированных) рублей.

Минимальная заработная плата — государственный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.

В июне 2016 года размер месячной минимальной зарплаты был проиндексирован на 5,4% и составил 239,18 рубля с учетом деноминации. В июле, в связи с изменением норматива индексации, МЗП была увеличена на 30 копеек, до 239,48 рубля. В августе и сентябре с учетом индексации МЗП составляла 239,48 рубля, а в октябре была снижена до 239,42 рубля из-за снижения норматива индексации, пишет БелаПАН.

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