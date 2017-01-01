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12:46 (мск), источник: БЕЛТА

Новые тарифы на ЖКУ начали действовать в Беларуси

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Платежи населения, рассчитанные по субсидируемым государством тарифам (ценам), предельные размеры расходов и размеры возмещения жилищно-коммунальных услуг населением повышены в размере, эквивалентном $5 в расчете на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м, при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг», — пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Так, при увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) выросли на Br10,98 и составили в отопительный период Br79,38.

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