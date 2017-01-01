Новые тарифы на ЖКУ начали действовать в Беларуси
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали действовать новые тарифы на
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали действовать новые тарифы на
«Платежи населения, рассчитанные по субсидируемым государством тарифам (ценам), предельные размеры расходов и размеры возмещения
Так, при увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) выросли на Br10,98 и составили в отопительный период Br79,38.