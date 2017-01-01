Главные опасности зимних праздников, которые бьют по краману

Больше всего на Рождество и Новый год рискуют автовладельцы. Особенно опасными оказались стоянки больших торговых центров, мест отдыха и развлекательных центров.

Часто водители после ударного шопинга пытаются выехать со стоянки задним ходом, не заметив другие машины или людей.

Кроме того, в праздники на стоянках орудуют воры, которые выбивают стекла автомобилей и крадут все, что попадется под руку, — от навигаторов до рождественских и новогодних подарков, оставленных в салоне.

После выезда со стоянки тоже не стоит расслабляться: чаще всего аварии в праздники происходят из-за несоблюдения дистанции и нежелания уступить дорогу, выезжая со второстепенной дороги.

Кроме того, обычно опасность представляют заносы на дороге.

Но и вернувшись домой, стоит быть аккуратнее. Как знают страховщики, травму можно получить на любом этапе подготовки к празднику: отправляясь в лес за елкой или наряжая ее, нарезая мясо или спеша на салют.

Однако самую большую угрозу представляют огонь и вода (а также трубы, необязательно медные): нередки заявления на страховые возмещения за жилище составляют затопление и поломка труб, а на втором месте — пожары. Непогашенные свечи могут серьезно испортить праздник.