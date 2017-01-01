Белорусские банкноты образца 2000 года выходят из обращения

«Таким образом, завершаются основные мероприятия по проведению деноминации официальной денежной единицы — белорусского рубля. С 1 января в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года», — подчеркнули в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Старые денежные знаки можно обменять на новые в течение следующих 5 лет без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно — в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси; с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно — в Национальном банке. С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000-го станут недействительными.

Решение о проведении деноминации официальной денежной единицы с 1 июля 2016 года было закреплено указом № 450 от 4 ноября 2015 года. С 1 июля 2016 года в обращение были выпущены 7 номиналов новых банкнот образца 2009-го — Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br200 и Br500 и 8 номиналов монет — 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также Br1 и Br2. С 1 июля по 31 декабря было предусмотрено параллельное обращение банкнот образца 2000 года, а также банкнот и монет образца 2009-го.