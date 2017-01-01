В Башкирии начал действовать новый порядок продажи алкоголя

По новым правилам в нашей республике с сегодняшнего дня запрещено продавать алкоголь во время последнего звонка. При этом претворение закона в жизнь потребует принятия подзаконных актов, потому что точные даты проведения последнего звонка в его тексте не отражены. Так что ежегодно местным властям нужно будет принимать на эту тему распоряжения.

Еще одно изменение, внесенное законопроектом, касается мест продаж. С сегодняшнего дня запрещается реализация алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, которые действуют в помещениях, находящихся в многоквартирных домах. Исключение сделано только для заведений, имеющих статус кафе или ресторана.

Напомним, инициатором этих изменений стала прокуратура Башкирии. Депутаты Госсобрания приняли законопроект 22 декабря 2016 года.