В Башкирии начал действовать новый порядок продажи алкоголя
Сегодня, 1 января, в Башкирии вступили в силу ограничения на продажу алкогольных напитков в соответствии с законопроектом, принятым депутатами 22 декабря прошлого года.
Сегодня, 1 января, в Башкирии вступили в силу ограничения на продажу алкогольных напитков в соответствии с законопроектом, принятым депутатами 22 декабря прошлого года.
По новым правилам в нашей республике с сегодняшнего дня запрещено продавать алкоголь во время последнего звонка. При этом претворение закона в жизнь потребует принятия подзаконных актов, потому что точные даты проведения последнего звонка в его тексте не отражены. Так что ежегодно местным властям нужно будет принимать на эту тему распоряжения.
Еще одно изменение, внесенное законопроектом, касается мест продаж. С сегодняшнего дня запрещается реализация алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, которые действуют в помещениях, находящихся в многоквартирных домах. Исключение сделано только для заведений, имеющих статус кафе или ресторана.
Напомним, инициатором этих изменений стала прокуратура Башкирии. Депутаты Госсобрания приняли законопроект 22 декабря 2016 года.