Вступил в силу закон об обязательном медицинском страховании
Работодатели начнут делать отчисления в страховой фонд с 1 июля 2017 года, государство — с 1 января 2018. Соответствующий закон вступил в силу.
Работодатели начнут делать отчисления в страховой фонд с 1 июля 2017 года, государство — с 1 января 2018. Соответствующий закон вступил в силу.
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», Нурсултан Назарбаев подписал 22 декабря 2016 года.
В государственных СМИ, публикующих текст документа отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Изначально обязательное социальное медицинское страхование планировалось внедрить с января 2017 года.
Соответствующий закон уже был подписан, однако буквально за несколько месяцев до назначенного срока в Министерстве здравоохранения и социального развития заявили, что не успевают и попросили об отсрочке. Причин для этого оказалось несколько. В том числе и утверждённые в 2016 году новые правила использования средств из государственного бюджета. Если раньше деньгами распоряжались местные власти сами, то теперь финансирование будет централизованным, а чтобы перестроиться, нужно время.
Отсрочку Минздрав также попросил для того, чтобы во всех регионах установить на одном уровне тарифы на оказание помощи пациентам с заболеваниями, относящимися к социально значимым. Речь идёт о таких болезнях как туберкулёз, ВИЧ, гепатиты «В» и «С», сахарный диабет, онкология, детский церебральный паралич. Работодатели будут вносить средства за своих работников в Фонд обязательного медицинского страхования. Процент ставки будет поэтапно повышаться: с 4% до 7%.
В случае, если работодатель прекратит делать отчисления в фонд и задолженность превысит 3 месяца, то его сотрудник не сможет получить медицинскую помощь, в рамках системы страхования.
От уплаты взносов в фонд освобождаются 15 категорий граждан, относящихся к
С введением обязательного медицинского страхования грядут существенные перемены и в сфере оказания медицинских услуг детям. Если прежде школьные медпункты были подконтрольны Министерству образования и науки, то теперь их передадут на баланс Министерства здравоохранения и социального развития.
Чтобы работать с детьми и оказывать им качественные медицинские услуги, сотрудники школьных медпунктов должны будут пройти дополнительное обучение, получить сертификат и стать штатным сотрудниками поликлиник. В последующем им предстоит следить за здоровьем учащихся.