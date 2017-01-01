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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные стандарты финансовой отчетности вводятся в Беларуси. Это предусмотрено совместным постановлением Совета Министров и Национального банка от 30 декабря 2016 года № 1119/35, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Согласно документу, с 1 января 2017 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда».

Кроме того, вводятся следующие документы стандартов финотчетности: «Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)», «Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)», «Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)», «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)» и другие.

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