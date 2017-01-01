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16:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Проезд в общественном транспорте подорожал в Волгограде

Проезд в общественном транспорте подорожал в Волгограде.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

С 1 января 2017 года года проезд в общественном транспорте Волгограда подорожал. Одна поездка в трамвае, троллейбусе или автобусе стоит 20 рублей, а на скоростном трамвае — 25 рублей.

Как стало известно ВДТВ, с 2017 года в областном центре запланировано введение системы электронных проездных билетов. По словам работников администрации города, она позволяет экономить. Также пассажиры смогут пользоваться несколькими видами городского транспорта в течение часа, оплачивая только одну поездку. Стоимость проезда по электронному билету на 10% ниже новых тарифов.

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