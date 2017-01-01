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15:54 (мск), источник: 112.ua

НКРЭКУ: Цены на электроэнергию в 2017 году снизятся на 15%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить в 2017 г. оптово-рыночные цены (ОРЦ) на электроэнергию на 15%. Информация об этом размещена на сайте Кабинета министров.

Источник: 112.ua

«По результатам рассмотрения на заседании НКРЭКУ постановлением от 20 декабря 2016 года № 2326 утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергию на 2017 год на уровне 1285,05 грн за 1 МВт/ч (без НДС) с разбивкой на кварталы», — отмечается в сообщении.

ОРЦ на электроэнергию с января уменьшится на 10% до 1341,57 грн за 1 МВт/ч (без НДС). С 1 апреля этот показатель снизится еще на 5,8% — до 1263,76 грн за 1 МВт/ч (без НДС). Общее снижение ОРЦ от действующего уровня (1490,63 грн за 1 МВт/ч (без НДС) составит 15,2%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что усиление энергонезависимости Украины будет приносить все больше положительных результатов, ощутимых для граждан Украины. Решение принято на основании утвержденного министром энергетики и угольной промышленности Украины прогнозного баланса электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2017 год.

Напомним, что с первого сентября 2016 г. цены на электроэнергию для населения выросли в среднем на 25%.

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