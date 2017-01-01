НКРЭКУ: Цены на электроэнергию в 2017 году снизятся на 15%
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить в 2017 г.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить в 2017 г.
«По результатам рассмотрения на заседании НКРЭКУ постановлением от 20 декабря 2016 года № 2326 утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергию на 2017 год на уровне 1285,05 грн за 1 МВт/ч (без НДС) с разбивкой на кварталы», — отмечается в сообщении.
ОРЦ на электроэнергию с января уменьшится на 10% до 1341,57 грн за 1 МВт/ч (без НДС). С 1 апреля этот показатель снизится еще на 5,8% — до 1263,76 грн за 1 МВт/ч (без НДС). Общее снижение ОРЦ от действующего уровня (1490,63 грн за 1 МВт/ч (без НДС) составит 15,2%.
Напомним, что с первого сентября 2016 г. цены на электроэнергию для населения выросли в среднем на 25%.