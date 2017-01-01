«Ласточка» из Ростова-на-Дону в Новороссийск начнет ходить 3 января
С 3 января на направлении
С 3 января на направлении
Из донской столицы поезд будет отправляться в 07.02, из Новороссийска — в 15.45. Время в пути составит 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут — в обратном, сообщает
Маршрут создан на основе уже существующего на направлении
Таким образом, утренняя «Ласточка» будет идти от
От Краснодара до Новороссийска и в обратном направлении составу ввели остановки на станциях Ильская, Крымская, Тоннельная.
Планируется, что в таком режиме «Ласточка» будет ходить до конца апреля.