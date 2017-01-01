Крым и Севастополь присоединены к первой ценовой зоне ОРЭМ

Так как генерирующие объекты на территории региона не успели поучаствовать в конкурентном отборе мощности, до конца 2020 г. им дали так называемый «вынужденный» тариф. «Перечень включает все объекты тепловой генерации, расположенные на территориях Республики Крым и Севастополя, технические характеристики которых позволяют поставщикам осуществлять торговлю электрической энергией и мощностью на оптовом рынке», — пояснялось ранее в постановлении правительства.

Документом также была цена на мощность, производимую включёнными в перечень генерирующими объектами. Она определена для Симферопольской ТЭЦ, Сакских тепловых сетей, Камыш-Бурунской ТЭЦ, Севастопольской ТЭЦ и ряда мобильных ГТЭС.