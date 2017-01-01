Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Как отмечали Новый год на Руси
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Арсенал» забил два безответных гола «Кристал Пэлас»
Карякин прокомментировал уход Карлсена с церемонии награждения
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
25События года в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
21:26 (мск), источник: Интерфакс

Крым и Севастополь присоединены к первой ценовой зоне ОРЭМ

1 января. Interfax-Russia.ru — Энергосистемы Крыма и Севастополя с 1 января присоединены к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.

Так как генерирующие объекты на территории региона не успели поучаствовать в конкурентном отборе мощности, до конца 2020 г. им дали так называемый «вынужденный» тариф. «Перечень включает все объекты тепловой генерации, расположенные на территориях Республики Крым и Севастополя, технические характеристики которых позволяют поставщикам осуществлять торговлю электрической энергией и мощностью на оптовом рынке», — пояснялось ранее в постановлении правительства.

Документом также была цена на мощность, производимую включёнными в перечень генерирующими объектами. Она определена для Симферопольской ТЭЦ, Сакских тепловых сетей, Камыш-Бурунской ТЭЦ, Севастопольской ТЭЦ и ряда мобильных ГТЭС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общий доступ к мемориальной доске Маннергейму в Царском селе откроют летом
Конгресс США намерен расширить антироссийские санкции
Из Вашингтона вылетел самолет с российскими дипломатами
Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
Акцизы на алкоголь и сигареты выросли с 1 января
Россиянин Устюгов одержал вторую победу на «Тур де Ски»
Мир отпраздновал наступление 2017 года
Возбуждено уголовное дело после нападения на самбиста Мирзаева
Спорт
Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы Причины, по которым звездная команда испанского тренера рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон
Авто
2017 год: что поменяется в жизни водителей Чего нам ждать от 2017 года? К каким нововведениям готовиться? Станет лучше или хуже?
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2017 года Новый год обещает целую россыпь увлекательных кинопремьер — «Кино Mail.Ru» выбрало 20 самых громких и ожидаемых из них
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Итоги 2016: 10 вдохновляющих историй Предлагаем вспомнить самые вдохновляющие истории 2016-го, которые вернут веру в хорошее.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь