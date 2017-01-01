Стоимость проезда в троллейбусах в столице Крыма с 1 января выросла на 20%
Следующее повышение тарифов на проезд в Симферополе запланирована на 1 июля 2017 года.
Следующее повышение тарифов на проезд в Симферополе запланирована на 1 июля 2017 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Стоимость проезда в троллейбусах Симферополя с 1 января подорожала на 20% — с 10 до 12 рублей, сообщает предприятие «Крымтроллейбус».
«На основании приказа <…> “Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым” <…> с
Ожидается, что с 1 июля 2017 года проезд на троллейбусах Симферополя подорожает еще на 15% — до 14 рублей.
Последний раз стоимость проезда в троллейбусах Симферополе поднималась год назад, 1 января 2016 года — с 8 до 10 рублей. Тогда министр транспорта Крыма заявлял, что цена проезда и после поднятия недостаточна и не учитывает все затраты, которые несут транспортники.