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21:26 (мск), источник: ТАСС

Стоимость проезда в троллейбусах в столице Крыма с 1 января выросла на 20%

Следующее повышение тарифов на проезд в Симферополе запланирована на 1 июля 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Стоимость проезда в троллейбусах Симферополя с 1 января подорожала на 20% — с 10 до 12 рублей, сообщает предприятие «Крымтроллейбус».

«На основании приказа <…> “Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым” <…> с 01.01.2017 года тарифы на перевозку пассажиров и багажа будут составлять по городу 12 рублей», — говорится в сообщении.

Ожидается, что с 1 июля 2017 года проезд на троллейбусах Симферополя подорожает еще на 15% — до 14 рублей.

Последний раз стоимость проезда в троллейбусах Симферополе поднималась год назад, 1 января 2016 года — с 8 до 10 рублей. Тогда министр транспорта Крыма заявлял, что цена проезда и после поднятия недостаточна и не учитывает все затраты, которые несут транспортники.

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