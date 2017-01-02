Вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата

Отметим, 21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон № 5368 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)» 21 декабря. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

В воскресенье, 1 января, вступил в силу закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине». Об этом свидетельствуют нормы закона.

В пояснительной записке к законопроекту прописано, что данная инициатива направлена на улучшение инвестиционного климата в Украине за счет упрощения налоговой системы, повышения прозрачности и качества администрирования налогов, ликвидации распространенных схем уклонения от налогообложения, устранения несогласованностей.

Такое упрощение налоговой системы, а также повышение прозрачности и качества администрирования налогов должно создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, ликвидации распространенных схем уклонения от налогообложения, что позволит увеличить доходы как государственного, так и местных бюджетов.

В сою очередь, президент Украины Петр Порошенко 30 декабря подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине».

Подписание состоялось во время встречи президента с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком.