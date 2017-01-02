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00:05 (мск), источник: ТАСС

Иранская газовая компания заявила о прекращении поставок газа из Туркмении

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Национальная иранская газовая компания (НИГК) заявила о том, что Туркмения прекратила поставки газа в Иран 1 января, через день после того, как страны договорились продолжить сотрудничество в газовой сфере в ближайшие пять лет. Об этом сообщило агентство SHANA.

Источник: AP 2016

Туркмения поставляет в Иран газ с 1997 года — с момента пуска 200-километрового туркмено-иранского газопровода Корпедже — Курт-Куи. В начале 2008 года Ашхабад приостановил поставки, установив новые цены с учетом мировой конъюнктуры на энергоресурсы. В результате цена на поставляемый в Иран туркменский газ выросла в девять раз.

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Прекращение поставок из Туркмении привело в 2008 году к серьезным перебоям в снабжении газом северных районов Исламской Республики. Впоследствии иранские власти согласились закупать туркменский газ по новым ценами и договорились согласовать условия поставок голубого топлива на переговорах на уровне экспертов. По данным телеканала PressTV, Ашхабад затем потребовал от Тегерана оплатить образовавшуюся задолженность за поставки в 2007—2008 годах в размере $1,8 млрд. Тегеран эти требования отверг и грозился обратиться в международный арбитраж, отмечал телеканал.

«В течение последних трех лет Иран полностью погасил задолженность перед туркменской стороной с учетом цены, согласованной в вышеупомянутой сделке. Между двумя компаниями начались переговоры о погашении долгов и порядке выплат просроченных задолженностей, — говорится в заявлении НИГК. — Стороны пришли к соглашению в ходе последнего раунда переговоров, однако “Туркменгаз” неожиданно ограничил поставки газа в Иран с сегодняшнего утра, несмотря на договоренность».

По информации иранского агентства IRNA, Туркмения ежедневно экспортирует до 4,3 млн кубометров газа в Иран. Импортируемый газ поставляют преимущественно в северные районы страны, так как основные иранские газовые месторождения находятся на юге.

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