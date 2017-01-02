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07:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Новые акцизы на алкоголь и сигареты вступили в силу

Повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% — с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон № 5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году». Он предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с 1 января 2017 года.

Законом предусмотрено повышение размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.

Также повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% — с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию повышается акциз на 12%, однако эти изменения вступают в силу позже.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон № 5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году».

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