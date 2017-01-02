Из Сочи в Симферополь открывается прямое авиасообщение
СОЧИ, 2 янв — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Симферополем в понедельник, сообщает
СОЧИ, 2 янв — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Симферополем в понедельник, сообщает
Отмечается, что Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи — Симферополь — Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.
«Новая линия Аэрофлота Сочи — Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах московского авиаузла», — говорится в сообщении.
Полеты планируется осуществлять ежедневно: два утренних рейса