Из Сочи в Симферополь открывается прямое авиасообщение

Отмечается, что Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи — Симферополь — Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.

«Новая линия Аэрофлота Сочи — Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах московского авиаузла», — говорится в сообщении.