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02:50 (мск), источник: РИА Новости

Из Сочи в Симферополь открывается прямое авиасообщение

СОЧИ, 2 янв — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Симферополем в понедельник, сообщает компания-перевозчик «Аэрофлот».

Источник: РИА Новости

Отмечается, что Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи — Симферополь — Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.

«Новая линия Аэрофлота Сочи — Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах московского авиаузла», — говорится в сообщении.

Полеты планируется осуществлять ежедневно: два утренних рейса Сочи-Симферополь и Симферополь-Сочи. Обслуживать линию будут современные воздушные суда российского производства Sukhoi Super Jet 100.

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