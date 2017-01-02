«Аэрофлот» открывает рейс из Сочи в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника запускает новый рейс, который свяжет столицу Крыма с популярным российским курортом Сочи, информирует международный аэропорт Симферополь.

«Новая линия Аэрофлота Сочи — Симферополь свяжет самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период, и предоставит беспрецедентные возможности для путешествий на Юге России без пересадок в аэропортах московского авиаузла», — говорится в сообщении аэропорта.

Рейсы из Симферополя в Сочи будут летать ежедневно, для перевозки пассажиров «Аэрофлот» задействовал воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100.

Ранее официальный представитель «Аэрофлот» сообщал ТАСС, что авиакомпания планирует открыть ежедневные рейсы из Сочи в Симферополь и обратно с 20 января 2017 г.

По данным компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортами Краснодарского края, полеты из Сочи к Крым уже осуществляют две авиакомпании. Так, «Уральские авиалинии» с конца октября выполняют рейсы по маршруту Симферополь — Сочи — Самара на авиалайнерах Airbus A320 по понедельникам и пятницам. С 30 октября еще один авиаперевозчик — «Оренбуржье» — летает из Сочи в Симферополь по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям на самолете L410. Рейсы осуществляются в рамках проекта по соединению пассажирским сообщением Крыма и Сочи, а также с целью развития маршрутной сети внутри России.