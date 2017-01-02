НКРЭКУ снижает цены на электроэнергию в 2017 году на 15%

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение снизить в 2017 году
«По результатам рассмотрения на заседании НКРЭКУ постановлением от 20 декабря 2016 года № 2326 утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергию на 2017 год на уровне 1285,05 грн за 1 МВт/ч (без НДС) с разбивкой на кварталы», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале декабря НКРЭКУ повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений в среднем на 21,7% (на 240,18 грн/Гкал) — до 1345,15 грн/Гкал.