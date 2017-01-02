Дом печати приватизируют в Иркутске за 258,6 млн рублей

Акционерное общество «Иркутский Дом печати» будет приватизировано. Начальная цена акций составляет 258,6 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписали в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Находящиеся в федеральной собственности 335220 акций Дома печати будут приватизированы путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.

«Управлению информационных технологий обеспечить размещение данного распоряжения в установленном порядке на официальных сайтах в сети Интернет», — говорится в сообщении на сайте Росимущества.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на управление инвестиционных отношений.