В Украине повысился соцвзнос для предпринимателей

Так, отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в том числе второй и третьей групп, должны будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Напомним, с 1 января в Украине минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.