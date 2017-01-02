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13:36 (мск), источник: Время Воронежа

Развязку на воронежской окружной начнут строить сразу после праздников

До начала июля движение по ключевым магистралям города будет затруднено.

Источник: Reuters

Мэрия Воронежа объявила о том, что реконструкция транспортной развязки улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков начнется уже 11 января.

В связи с этим администрация города предупреждает, что движение машин по улицам 9 Января и Антонова-Овсеенко изменится, поскольку места производства работ будут ограждены. Схема организации дорожного движения опубликована на сайте администрации.

Муниципалитет предупреждает, что реконструкция развязки начнется в 8.00 11 января и продолжится до 3 июля.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством развязки.

Напомним, что подряд на масштабные работы по реконструкции неожиданно выиграла подмосковная компания ООО «Дорожное строительство и ремонт». Этой фирме, зарегистрированной в городе Пушкино с уставным капиталом 10 тыс. рублей, предстоит освоить 663,7 млн рублей из городского и областного бюджетов.

Характерно, что с первого раза подмосковной компании выиграть аукцион не удалось. Ее заявку отклонили по причине отсутствия опыта таких больших работ. В результате аукцион 5 декабря был признан несостоявшимся.

Но уже 14 декабря, на повторных торгах, отсутствие опыта перестало быть помехой, и власти объявили ООО «Дорожное строительство и ремонт» победителем. Все равно других претендентов на контракт не было, а строительство развязки необходимо было начинать как можно скорее.

Вот они и начнут — уже утром 11 января.

Автор: Герман Полтаев.

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