Развязку на воронежской окружной начнут строить сразу после праздников
До начала июля движение по ключевым магистралям города будет затруднено.
До начала июля движение по ключевым магистралям города будет затруднено.
Мэрия Воронежа объявила о том, что реконструкция транспортной развязки улиц
В связи с этим администрация города предупреждает, что движение машин по улицам 9 Января и
Муниципалитет предупреждает, что реконструкция развязки начнется в 8.00 11 января и продолжится до 3 июля.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством развязки.
Напомним, что подряд на масштабные работы по реконструкции неожиданно выиграла подмосковная компания ООО «Дорожное строительство и ремонт». Этой фирме, зарегистрированной в городе Пушкино с уставным капиталом 10 тыс. рублей, предстоит освоить 663,7 млн рублей из городского и областного бюджетов.
Характерно, что с первого раза подмосковной компании выиграть аукцион не удалось. Ее заявку отклонили по причине отсутствия опыта таких больших работ. В результате аукцион 5 декабря был признан несостоявшимся.
Но уже 14 декабря, на повторных торгах, отсутствие опыта перестало быть помехой, и власти объявили ООО «Дорожное строительство и ремонт» победителем. Все равно других претендентов на контракт не было, а строительство развязки необходимо было начинать как можно скорее.
Вот они и начнут — уже утром 11 января.
Автор: Герман Полтаев.