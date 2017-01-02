Стартовала кампания декларирования доходов граждан

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. С 1 января в Украине стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2016 году.

В Государственной фискальной службе напомнили, что в рамках кампании отдельные категории физических лиц обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора.

Также отдельные категории физических лиц вправе подать декларации для получения налоговой скидки.

Ранее сообщалось, что с 1 января для физических лиц-предпринимателей повысился единый социальный взнос.

Напомним, с 1 января в Украине минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен.

Верховная Рада Украины 21 декабря приняла госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство закладывает в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.