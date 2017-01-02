В Беларуси выросли тарифы на некоторые услуги ЖКХ
С пришедшим 2017 годом белорусов ожидает повышение тарифов на некоторые услуги ЖКХ, рассказали в
С пришедшим 2017 годом белорусов ожидает повышение тарифов на некоторые услуги ЖКХ, рассказали в
Постановление Совмина, которое приняли накануне Нового года, говорит о подорожании отопления и газоснабжения — на 17%. Прекрасная новость: цены на электричество, обращение с твердыми коммунальными отходами и санобслуживание техпомещений остаются на прошлогоднем уровне.
Незначительно станут дороже услуги, частично субсидируемые государством (водоснабжение и водоотведение), техобслуживание вспомогательных помещений и лифтов.
Оплачивать коммуналку по новым тарифам белорусы начнут с февраля.
Подготовила Яна БОГДАНОВА.