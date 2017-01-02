Молдова с 1 января вновь разрешила ввоз украинских продуктов

«Хорошие новости из Кишинева: Молдова подтвердила, что не продлит ограничительные меры-квоты с 1 января 2017», — сообщил вице-премьер Степан Кубов во время визита в Кишинев в ноябре прошлого года.

Украина попала в список приоритетов Могерини на 2017 год

«Конечно, Молдова не будет продлевать действие ограничительных торговых мер относительно импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году», — сказал Калмык.

Напомним, что 13 мая Молдова опубликовала постановление об ограничении импорта украинских товаров. В конце апреля правительство Молдовы ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства. Введение квот в правительстве Молдовы объяснили запросом со стороны местных производителей. Решение вступило в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2016 года.