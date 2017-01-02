Молдова с 1 января вновь разрешила ввоз украинских продуктов
Молдова с 1 января отменяет пошлину на ряд категорий украинской продукции.
Молдова с 1 января отменяет пошлину на ряд категорий украинской продукции.
«Хорошие новости из Кишинева: Молдова подтвердила, что не продлит ограничительные
«Конечно, Молдова не будет продлевать действие ограничительных торговых мер относительно импорта отдельных категорий украинской продукции в 2017 году», — сказал Калмык.
Напомним, что 13 мая Молдова опубликовала постановление об ограничении импорта украинских товаров. В конце апреля правительство Молдовы ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства. Введение квот в правительстве Молдовы объяснили запросом со стороны местных производителей. Решение вступило в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2016 года.
В Министерстве экономического развития и торговли заявляли, что введенные Молдовой торговые ограничения на импорт