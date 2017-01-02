Строительство унгенской объездной дороги завершится в октябре 2017 года

С появлением объездной трассы грузовой трафик через Унгены сократится на порядки, а расстояние от Кишинева до Ясс станет короче на 24 километра.

По словам замминистра Виталия Папчи, строительство дороги протяженностью восемь километров обойдется почти в 11 миллионов евро. Эти средства получены в виде европейского гранта.