Строительство унгенской объездной дороги завершится в октябре 2017 года
Строительство унгенской объездной дороги завершится в октябре. План ускорения работ подготовили Минтранспорта и чешский подрядчик.
Строительство унгенской объездной дороги завершится в октябре. План ускорения работ подготовили Минтранспорта и чешский подрядчик.
С появлением объездной трассы грузовой трафик через Унгены сократится на порядки, а расстояние от Кишинева до Ясс станет короче на 24 километра.
По словам замминистра Виталия Папчи, строительство дороги протяженностью восемь километров обойдется почти в 11 миллионов евро. Эти средства получены в виде европейского гранта.