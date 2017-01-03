В Крыму построят шесть мусороперерабатывающих заводов

Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.

«Мы рассматриваем возможность осуществления проекта с использованием новых технологий на территории Республики Крым. Рабочая группа у нас создана министерством ЖКХ. Сам проект этот разберем буквально в первых числах января, там у нас уже были все справочные материалы, соответственно, дальше оценим перспективу и возможности строительства», — отметил С. Аксёнов.

По его словам, в 2017 году будут рассмотрены проекты строительства шести мусороперерабатывающих заводов в Крыму с использованием самых передовых технологий, в том числе и зарубежных.