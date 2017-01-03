В Крыму построят шесть мусороперерабатывающих заводов
Уже в январе Правительство Крыма рассмотрит несколько проектов строительства мусороперерабатывающих заводов на территории полуострова. Один из них точно будет построен на ЮБК.
Уже в январе Правительство Крыма рассмотрит несколько проектов строительства мусороперерабатывающих заводов на территории полуострова. Один из них точно будет построен на ЮБК.
Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.
«Мы рассматриваем возможность осуществления проекта с использованием новых технологий на территории Республики Крым. Рабочая группа у нас создана министерством ЖКХ. Сам проект этот разберем буквально в первых числах января, там у нас уже были все справочные материалы, соответственно, дальше оценим перспективу и возможности строительства», — отметил С. Аксёнов.
По его словам, в 2017 году будут рассмотрены проекты строительства шести мусороперерабатывающих заводов в Крыму с использованием самых передовых технологий, в том числе и зарубежных.