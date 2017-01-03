Китайские СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР

Как сообщил информационный портал Sina, максимальный годовой доход ряда представителей корпоративного руководства составляет порядка 1 млн юаней (более $144 тыс.), минимальный — 40−50 тыс. юаней ($5,7−7,2 тыс.).

Согласно оглашенной статистике, лишь 15 человек среди директоров госсектора получают миллионный доход. В частности, к этой группе относится председатель правления China Merchants Group («Чайна мерчантс груп») Ли Цзяньхун: его годовая зарплата составляет 1,2 млн юаней ($172,8 тыс.).

Более многочисленной оказалась прослойка руководства, получающая около 800 тыс. юаней (примерно $115 тыс.) — в общей сложности 40 человек. Большинство из них возглавляют предприятия в отрасли электроснабжения.

По данным китайского правительства, в целом средний годовой уровень зарплаты директората госкомпаний составляет 500−700 тыс. юаней ($72−100 тыс.).

Как отмечают местные обозреватели, оглашенный уровень дохода по госсектору оказался «несколько ниже, чем у руководства ряда частных компаний Китая».