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04:03 (мск), источник: ТАСС

Китайские СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР

ПЕКИН, 3 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские СМИ опубликовали данные Госсовета КНР об уровне заработной платы лиц, возглавляющих государственные предприятия страны.

Источник: AP 2016

Как сообщил информационный портал Sina, максимальный годовой доход ряда представителей корпоративного руководства составляет порядка 1 млн юаней (более $144 тыс.), минимальный — 40−50 тыс. юаней ($5,7−7,2 тыс.).

Согласно оглашенной статистике, лишь 15 человек среди директоров госсектора получают миллионный доход. В частности, к этой группе относится председатель правления China Merchants Group («Чайна мерчантс груп») Ли Цзяньхун: его годовая зарплата составляет 1,2 млн юаней ($172,8 тыс.).

Более многочисленной оказалась прослойка руководства, получающая около 800 тыс. юаней (примерно $115 тыс.) — в общей сложности 40 человек. Большинство из них возглавляют предприятия в отрасли электроснабжения.

По данным китайского правительства, в целом средний годовой уровень зарплаты директората госкомпаний составляет 500−700 тыс. юаней ($72−100 тыс.).

Как отмечают местные обозреватели, оглашенный уровень дохода по госсектору оказался «несколько ниже, чем у руководства ряда частных компаний Китая».

Комментарии
1
Островитянин.
Диапазон слабоват!
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