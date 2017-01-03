Сибирь вошла в пятерку самых доходных регионов России

Зарплатный рейтинг регионов России за 2016 год составили эксперты портала HeadHunter и проекта «Банк данных зарплат». Специалисты проанализировали данные, которые предоставили более 700 работодателей.

Так, указанную в рейтинге зарплату получают работники уровней «специалист» и «ведущий специалист». При этом значения указаны до вычета налогов с учетом всех премий и бонусов за прошедший год.

Возглавила рейтинг Москва и Московская область со средней заработной платой в 69 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, труд ее жителей в среднем оценивается в 50 тысяч рублей.

Обладатели «бронзы» рейтинга, жители Дальневосточного Федерального округа, имеют зарплату в 38,5 тысяч рублей. Четвертое место составители рейтинга отдали Уральскому Федеральному округу, с зарплатой в 37,5 и пятое Сибирскому Федеральному — 34,9 тысяч рублей.

Так же в десятку вошли Южный, Приволжский федеральный округ, Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральный округ.

Эксперты отмечают, что, несмотря на кризис, 32% работодателей увеличили оклад сотрудников. Но есть и те, для кого сложная экономическая ситуация сыграла злую шутку: 11% работодателей зарплату уменьшили. Впрочем, для большинства она осталась неизменной — 57% работодателей оставили ее на прежнем уровне.