Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Умер известный советский и российский актер
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
10 лучших материалов года по версии читателей «Здоровья Mail.Ru»
Как выжить в офисе в следующем году: готовимся
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
08:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский край вошел в ТОП-10 регионов России по объемам лесозаготовок

Объем производства пиломатериалов, топливных гранул и шпона в регионе за год увеличился на 6%

Первое место на Дальнем Востоке занял Хабаровский край по объемам лесозаготовок в минувшем году, по России регион вошел в ТОП-10. Рост объемов заготовки и производства в лесной промышленности края составил 6% за счет новых крупных инвестиционных проектов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

В правительстве края отмечают серьезное увеличение доли переработки круглой древесины, а также появление новых мощностей в местной лесной промышленности.

«Компания “Азия лес” работает над созданием мощностей по ежегодному производству 330 тысяч кубометров пиломатериалов, 290 тысяч кубометров технологической щепы и 84 тысяч тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест. Компания RFP Group реализует в Амурске проект по производству 300 тысяч кубометров лущеного шпона, 230 тысяч кубометров пиломатериалов и 100 тысяч тонн топливных гранул в год. Введены мощности по производству лущеного шпона, а в этом году запланирован запуск производства пиломатериалов. Также компания в декабре прошлого года договорилась с японскими инвесторами о финансировании строительства пеллетного завода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще одним важным достижением стали подвижки в развитии «Аркаима» в Ванинском районе, где удалось договориться о сотрудничестве с Китаем — здесь будет реализовываться совместный проект с провинцией Цзилинь.

«На первых двух этапах запланировано развитие производств по лесозаготовке и деревопереработке в Хабаровском крае. На третьем — создание производства по переработке древесины для извлечения из лиственницы пребиотика и антиоксиданта в бондовой зоне “Синлун” провинции “Цзилинь”», — добавили в правительстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Школьники из Хабаровского края отправились на каникулы в Москву
Турецкие СМИ опубликовали фото исполнителя теракта в Стамбуле
Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре
Американцы скептически оценивают президентские качества Трампа
SpaceX: расследование причин взрыва ракеты Falcon 9 завершено
Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
В калифорнийском городе Пасадина прошел ежегодный Парад роз
СМИ раскрыли уровень зарплат руководства госпредприятий КНР
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с США или Швейцарией
Авто
Лучшее за 2016: как проверить подержанный авто в интернете Мы протестировали несколько онлайн-сервисов, предоставляющих историю машин по VIN, и результаты нас удивили!
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
30 уютных сериалов на каникулы Для самых ленивых зрителей, которые активному отдыху предпочитают диван и теплый плед, мы подготовили подборку душевных сериалов, на которые можно потратить длинные выходные
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь