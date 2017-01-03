Хабаровский край вошел в ТОП-10 регионов России по объемам лесозаготовок

Первое место на Дальнем Востоке занял Хабаровский край по объемам лесозаготовок в минувшем году, по России регион вошел в ТОП-10. Рост объемов заготовки и производства в лесной промышленности края составил 6% за счет новых крупных инвестиционных проектов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

В правительстве края отмечают серьезное увеличение доли переработки круглой древесины, а также появление новых мощностей в местной лесной промышленности.

«Компания “Азия лес” работает над созданием мощностей по ежегодному производству 330 тысяч кубометров пиломатериалов, 290 тысяч кубометров технологической щепы и 84 тысяч тонн топливных гранул. Планируется создать около 700 новых рабочих мест. Компания RFP Group реализует в Амурске проект по производству 300 тысяч кубометров лущеного шпона, 230 тысяч кубометров пиломатериалов и 100 тысяч тонн топливных гранул в год. Введены мощности по производству лущеного шпона, а в этом году запланирован запуск производства пиломатериалов. Также компания в декабре прошлого года договорилась с японскими инвесторами о финансировании строительства пеллетного завода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще одним важным достижением стали подвижки в развитии «Аркаима» в Ванинском районе, где удалось договориться о сотрудничестве с Китаем — здесь будет реализовываться совместный проект с провинцией Цзилинь.

«На первых двух этапах запланировано развитие производств по лесозаготовке и деревопереработке в Хабаровском крае. На третьем — создание производства по переработке древесины для извлечения из лиственницы пребиотика и антиоксиданта в бондовой зоне “Синлун” провинции “Цзилинь”», — добавили в правительстве.