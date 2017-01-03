Успех СПВ и ТОР пророчат на 2018−2019 годы
«В прошлом году режимы только начали показывать эффективность».
«В прошлом году режимы только начали показывать эффективность».
Основная масса проектов в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития будет запущена в 2018—2019 годах. Такое заявление сделал первый
«В 2016 году режимы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития только начали показывать свою эффективность и раскрывать заложенный в них потенциал. Предполагаем, что основная масса проектов будет запущена в 2018—2019 годах», — обозначил Усольцев.
На сегодняшний день резиденты инвестировали свыше 47 миллиардов рублей, создано около 1 тысячи рабочих мест. В рамках ТОР подписано 25 соглашений на 204 миллиарда рублей, в рамках
На вопрос о том выполнил ли край свои обязательства по развитию СПВ и ТОР,
Как сообщало ИА REGNUM, закон о Свободном порте Владивостока вступил в силу в октябре 2015 года. На территории