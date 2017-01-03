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09:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Успех СПВ и ТОР пророчат на 2018−2019 годы

«В прошлом году режимы только начали показывать эффективность».

Источник: РИА "Новости"

Основная масса проектов в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития будет запущена в 2018—2019 годах. Такое заявление сделал первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Суммарный объём заявленных инвестиций на сегодняшний день составляет 332 миллиарда рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2016 году режимы свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития только начали показывать свою эффективность и раскрывать заложенный в них потенциал. Предполагаем, что основная масса проектов будет запущена в 2018—2019 годах», — обозначил Усольцев.

На сегодняшний день резиденты инвестировали свыше 47 миллиардов рублей, создано около 1 тысячи рабочих мест. В рамках ТОР подписано 25 соглашений на 204 миллиарда рублей, в рамках порто-франко — 104 соглашения с заявленным объёмом инвестиций в размере 128 миллиардов рублей. Ожидается, что указанные проекты создадут более 30 тысяч рабочих мест.

На вопрос о том выполнил ли край свои обязательства по развитию СПВ и ТОР, вице-губернатор ответил, что работы ведутся по графику, их основную часть планируется завершить в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о Свободном порте Владивостока вступил в силу в октябре 2015 года. На территории порто-франко возможны беспошлинный ввоз и вывоз товара, предусмотрены особые условия для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. На данный момент создано 14 территорий опережающего развития.

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