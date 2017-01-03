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10:20 (мск), источник: НИА Самара

В этом месяце пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей

Неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе проживания.

Источник: РИА "Новости"

Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, военный пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

С 1 февраля страховая пенсия неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней будет увеличена на уровень инфляции за 2016 г. — 5,8%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 823,35 руб. в месяц, средний размер страховой пенсии по старости — 12 289,7 руб.

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы на 5,8% размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. Увеличится в этом году и стоимость пенсионного балла. Он будет равен 78,58 руб. (в 2016 году — 74,27). С 1 апреля произойдет повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге средний размер социальной пенсии составит 8 040 руб.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы будет равен 12 213 руб. Как и раньше, всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе проживания, пишет СарБК.

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