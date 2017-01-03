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10:19 (мск), источник: Sputnik.by

Обанкротившийся «Серж» распродает машины, склады и станки

Компания выставила на продажу 80 лотов, в числе которых иномарки, административные и производственные помещения, оборудование, торги пройдут в конце января.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Признанный экономическим судом Минска банкротом белорусский производитель бельевого трикотажа ООО «Серж» выставил на продажу имущество.

В конце сентября 2016 года «Серж» был признан экономически несостоятельным, компания должна быть ликвидирована до середины сентября 2017 года. После принятия такого решения экономическим судом в сентябре прошлого года «Серж» распродавал остатки готовой продукции, сырья и материалов.

Как отмечается в материалах, размещенных на сайте Верховного суда Беларуси, на 30 января 2017 года в Минске назначено проведение торгов имуществом «Серж». На торги, которые пройдут в форме открытого аукциона, выставлено 80 лотов, в том числе две иномарки — Volkswagen Caravelle и Mersedes-Benz S 550, а также административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем будет признано лицо, предложившее наибольшую цену.

В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании «Серж» о признании ее экономически несостоятельной. Судом было начато производство по данному делу. В сентябре 2016 года ООО «Серж» было признано банкротом. Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года. В качестве кредиторов ООО «Серж» выступают два крупных белорусских коммерческих банка с преобладающей долей иностранного капитала.

В сентябре 2016 года Минфин объявил дефолт по облигациям «Сержа». Ранее владелец «Серж» белорусский бизнесмен Сергей Атрощенко заявлял, что в качестве антикризисной меры и с целью сохранить трудовой коллектив он создал новое юрлицо «Серж-фэшн». Именно эта компания продолжит производство белья под прежним брендом. Между тем, источники в финансовых кругах отмечали, что регистрация новой компании и перевод в нее уцелевших активов были предприняты бизнесменом как попытка уйти от выполнения своих финансовых обязательств.

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