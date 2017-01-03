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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций россиян в 2017 году

Москва. 3 января. INTERFAX.RU — Строчка общедомовые нужды (ОДН) исчезнет из платежек граждан в 2017 году, рассказал «Интерфаксу» замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что за домовые нужды войдет в жилищную услугу.

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«Теперь размер этой платы будет фиксирован, рассчитываться он будет из норматива, который установлен в субъекте РФ. Это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов. То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)», — пояснил Чибис.

По мнению замминистра, это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов.

«То есть расходы будут состоять из платы за коммунальные ресурсы (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и газоснабжение), которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, — сказал он, — и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома)».

Комментарии
3
Ольга Лысенко
Пацаки(кацапы), а ну бегом, бегом на свои украинские сайты. Погадили и хватит. Сначала со своей экономикой разберитесь, убогие.
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Владимир Пацак
Пока в правительстве и рядом с ним будут грефится чибисы чубайсы, голодцы и прочие наи буллины , так платы и будут друг в друга входить и выходить с растущей ценой? Может пора разогнать шалман дармоедов?
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Северный Мишка
Больная голова ногам покоя не даёт!
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