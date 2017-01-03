Единый налог для ИП и физлиц подняли в Витебской области

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Ставку единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц подняли в Витебской области, соответствующее решение опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Витебский областной совет депутатов увеличил ставку для ИП и физлиц своим решением от 15 декабря 2016 года № 161. Документ вступил в силу с 1 января текущего года, а опубликован был 3 января.

Так, единый налог на торговлю продовольственными товарами на торговых местах в Витебске составит 104 рубля за месяц, в торговых объектах, при развозной и разносной торговле — 124. Несколько ниже ставка будет у жителей Новополоцка, Орши и Полоцка, еще меньше — в других городах Витебщины.

Больше всего будут платить торгующие автотранспортными средствами вне торговых объектов в областном центре — 388 рублей в месяц.

Были установлены и единые ставки налога с иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в стране.

С полным перечнем размеров ставок единого налога в Витебской области можно ознакомиться в документе. В Прошлый раз депутаты Витебщины корректировали ставки летом минувшего года.