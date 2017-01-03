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10:15 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси открыто новое месторождение нефти

Расположенное в Гомельской области новое месторождение получило название Угольское, его запасы оцениваются почти в 1,7 миллионов тонн нефти.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти, сообщили Sputnik в пресс-службе объединения.

Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике, отмечая, что «если есть нефть, то где-то должен быть и газ». В декабре 2016 года вице-премьер Беларуси Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до 5 миллионов тонн.

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«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское», — сообщили в объединении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины, отметили в объединении. Там также рассказали о некоторых этапах открытия месторождения. Так, во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1 —Угольская с глубиной 5218 метров при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 тонны в сутки. Буровая установка.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Как ранее сообщал Sputnik, в последние три года «Белоруснефть» стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллионов тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.

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