В Беларуси открыто новое месторождение нефти
Расположенное в Гомельской области новое месторождение получило название Угольское, его запасы оцениваются почти в 1,7 миллионов тонн нефти.
Расположенное в Гомельской области новое месторождение получило название Угольское, его запасы оцениваются почти в 1,7 миллионов тонн нефти.
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти, сообщили Sputnik в
Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике, отмечая, что «если есть нефть, то
«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины, отметили в объединении. Там также рассказали о некоторых этапах открытия месторождения. Так, во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина № 1 —Угольская с глубиной 5218 метров при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 тонны в сутки. Буровая установка.
Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Как ранее сообщал Sputnik, в последние три года «Белоруснефть» стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллионов тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.