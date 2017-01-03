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11:12 (мск), источник: ТАСС

Мощность Новосибирской ГЭС увеличится на 10 МВт в 2017 году

Общая стоимость модернизации составляет 19 млрд рублей.

НОВОСИБИРСК, 3 января. /ТАСС/. Мощность Новосибирской ГЭС увеличится в 2017 году на 10 МВт и достигнет 480 МВт за счет модернизации двух гидроагрегатов. Об этом сообщил ТАСС директор Новосибирской ГЭС Святослав Полтаранин.

«Перемаркировка мощности с ее увеличением по 5 МВт на каждый гидроагрегат выполнена на двух гидроагрегатах. На сегодня установленная мощность Новосибирской ГЭС составляет 470 МВт. На 2017 год запланирована перемаркировка двух гидроагрегатов с увеличением мощности еще на 10 МВт, и мощность ГЭС составит в 2017 году 480 МВт», — сказал Полтаранин.

Он пояснил, что модернизация гидроагрегатов проводится в рамках комплексной программы, рассчитанной на 2010−2019 годы. Общая ее стоимость составляет 19 млрд рублей. После реализации всей программы мощность ГЭС составит 490 МВт. Помимо реконструкции гидроагрегатов она предусматривает замену блочных трансформаторов и другого оборудования.

Новосибирская ГЭС была окончательно введена в эксплуатацию в 1961 году. Вырабатывает около 2 млрд кВт/ч в год. Помимо выработки электроэнергии, станция защищает прибрежную зону реки Обь от затоплений и обеспечивает надежное водоснабжение Новосибирской области. С 2007 года является филиалом компании «РусГидро».

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