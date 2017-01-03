В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение
МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти, передает во вторник агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на
МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти, передает во вторник агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на
«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти.
Как отметили в «Белоруснефти,» более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.
Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.
Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Это нефть пусина! просто какое-то ответвление с месторождения сечина. Руки прочь.