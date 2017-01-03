В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название «Угольское», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Белоруснефти,» более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.

Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.