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11:27 (мск), источник: РИА Новости

В Белоруссии открыли новое нефтяное месторождение

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти, передает во вторник агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: РИА Новости

«В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название «Угольское», — говорится в сообщении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти.

Как отметили в «Белоруснефти,» более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.

Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе.

Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Комментарии
3
Tavovic
Очень глубоко это на той стороне планеты ?
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perplexed
"Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе."
Это нефть пусина! просто какое-то ответвление с месторождения сечина. Руки прочь.
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дядя Коля
Вот теперече Батька заживёт , так заживёт....
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