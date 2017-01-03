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11:47 (мск), источник: Известия.Ру

Корпорацию Apple обвинили в причастности к смерти пятилетней девочки

Родители погибшего ребенка утверждают, что компания не предупреждает своих пользователей об опасностях неправильного использования мобильных приложений.

Источник: Reuters

Семейная пара из американского штата Техас обвинила корпорацию Apple в смерти их пятилетней дочери, которая погибла в результате ДТП.

Как передает телеканал ABC, инцидент произошел в декабре 2014 года на шоссе рядом с городом Даллас. В автомобиль Джеймса и Бетани Модизетт, в котором также находились двое их дочерей, врезалась ехавшая позади них машина.

Позже выяснилось, что ее водитель Гарретт Вильхельм не заметил, что автомобиль семейной пары остановился перед местом проведения полицейской операции. При этом владелец ехавшего позади автомобиля во время вождения разговаривал по приложению для общения FaceTime.

В результате инцидента пострадали все члены семьи Модизетт, но их пятилетней дочери не удалось пережить аварию.

Как указано в судебном иске, пара обвинила компанию Apple в том, что она не блокирует использование приложения FaceTime при езде на высокой скорости, а также не предупреждает пользователей о рисках, к которым может привести неправильное использование приложений.

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