Аграрии недовольны: в Молдове с 1 января выросли налоги
С 1 января 2017 года вступила в силу новая
С 1 января 2017 года вступила в силу новая
КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Молдове повысились на 12% акцизы на нефтепродукты. Согласно тексту пояснительной записке к закону, выросли «акцизы на нефтепродукты в контексте их постепенной корректировки в соответствии с директивами ЕС (номинальный рост ВВП — 9%)». За счет этой меры, как полагают в Минфине, в бюджет поступит 132,9 миллиона леев, сообщает РИА Новости.
Кроме того, вырос с 2% до 3% налог на доход физлиц с поставок экономическим агентам растениеводческой и садоводческой продукции в натуральном виде, включая орехи и продукты, полученные из орехов, а также животноводческой продукции в натуральном виде, за исключением натурального молока. Такие меры, как ожидают в Минфине Молдовы, принесут в бюджет 4,2 миллиона леев.
Последствия для агросектора
Комментируя положения новой налоговой политики, председатель ассоциации сельхозпроизводителей UniAgroProtect Александр Слусарь заявил, что любое повышение налогов бьет по сельхозпроизводителям.
«Во всех странах акцизы на топливо возвращаются сельхозпроизводителям. У нас этого не происходит, поэтому любое повышение акцизов автоматически переходит на плечи аграриев. Такие меры не позволяют производителям увеличить цены на конечную продукцию, а лишь увеличивают их затраты», — отметил Слусарь.
По его словам, аграрии ограничены в том, чтобы повышать цены на продукцию, так как уровень конкуренции очень высок, а ценовая политика зависит не столько от сельхозпроизводителей, сколько от региональных игроков.
«Это очередной удар по аграриям. Мы неоднократно в течение 10 лет призывали власть снять с аграриев уплату акцизов. Это большая проблема. Необходимо найти механизм компенсации акцизов для аграриев», — сказал собеседник.
По его словам, вторая проблема, возможно, не такая значимая, но
«Учитывая уровень бедности, даже такое, казалось бы, несущественное увеличение налога бьет по гражданам. Даже 1% имеет серьезное значение для агросектора», — добавил Слусарь.
Субсидии по минимуму
По словам Слусаря, в других странах ежегодно увеличивается размер субсидий, тогда как в Молдове поддержка для сельхозпроизводителей остается мизерной, практически не меняясь.
«В то время, как все страны ушли вперед, мы топчемся на месте. Ни в одной стране сельскохозяйственный сектор не брошен на произвол. Формула “Мы вам не будем мешать” не работает в агросекторе. В Румынии еще пять лет назад аграрии получали по 100 евро на гектар», — сказал собеседник.
Он отметил, что средняя субсидия в том же Евросоюзе составляет 350 евро на гектар.
«Во многих странах развита система государственных закупок, то есть государство в случае переизбытка покупает часть продукции, чтобы фермеры не несли убытки. Там действуют системы льгот, там дешевые кредиты. С каждым годом мы отстаем, и не только от развитых стран, но даже от стран-соседок», — отметил Слусарь.
По его словам, в Молдове не применяется система выдачи субсидий на гектар.
«Субсидии имеют инвестиционную направленность. Это еще одна проблема. Если пересчитать их, выходит, что на каждый гектар выделяется по 30 евро. Субсидии получают 4−5 тысяч фермеров… Проблем у отечественного агросектора очень много», — добавил собеседник.
Бросать земли
Молдавские аграрии готовы бросить земли, если власти не обратят внимание на их проблемы и не начнут оказывать поддержку. После заморозков весной этого года садоводы до сих пор не получили компенсацию.
«Многие аграрии задумываются над тем, чтобы бросать сады. По сравнению с прошедшим десятилетием существенно увеличилось количество необрабатываемой земли. Невыгодно сейчас этим заниматься, так как яблоки из года в год только дешевеют», — заявила садовод из Окницкого района Наталья Янчук.
Она рассказала, что многие аграрии задумываются над тем, чтобы уехать на заработки. «Не знаю, во что превращается Молдавия из аграрной страны. В Окнице мало кто из сельхозпроизводителей бросал сады и уезжал на заработки, а сейчас стало совсем сложно. Люди ищут, где можно хоть
Аграрии устали от протестов
Молдавские сельхозпроизводители проводили многочисленные протесты еще в 2014 году, когда власти подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает также договор о свободной торговле.
Весной 2015 года молдавские сельхозпроизводители дважды выходили на масштабные акции протеста в связи с тяжелой ситуацией в аграрном секторе. Забастовки сопровождались выводом спецтехники на трассы национального значения. Аграрии требовали предпринять срочные меры по увеличению размера фонда субсидирования, выплатить компенсации всем производителям яблок, отправившим свою продукцию на переработку в 2014 году, решить вопрос с подорожанием топлива. Они также выступали за деблокирование кредитного процесса в сельском хозяйстве. В сентябре фермеры также провели несколько протестных акций.
Сейчас аграрии сомневаются в целесообразности протестных акций, так как не только не видят в них смысла, но и опасаются, что за этим могут последовать санкции со стороны местных органов власти.