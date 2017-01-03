Аграрии недовольны: в Молдове с 1 января выросли налоги

По его словам, аграрии ограничены в том, чтобы повышать цены на продукцию, так как уровень конкуренции очень высок, а ценовая политика зависит не столько от сельхозпроизводителей, сколько от региональных игроков.

«Во всех странах акцизы на топливо возвращаются сельхозпроизводителям. У нас этого не происходит, поэтому любое повышение акцизов автоматически переходит на плечи аграриев. Такие меры не позволяют производителям увеличить цены на конечную продукцию, а лишь увеличивают их затраты», — отметил Слусарь.

Кроме того, вырос с 2% до 3% налог на доход физлиц с поставок экономическим агентам растениеводческой и садоводческой продукции в натуральном виде, включая орехи и продукты, полученные из орехов, а также животноводческой продукции в натуральном виде, за исключением натурального молока. Такие меры, как ожидают в Минфине Молдовы, принесут в бюджет 4,2 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Молдове повысились на 12% акцизы на нефтепродукты. Согласно тексту пояснительной записке к закону, выросли «акцизы на нефтепродукты в контексте их постепенной корректировки в соответствии с директивами ЕС (номинальный рост ВВП — 9%)». За счет этой меры, как полагают в Минфине, в бюджет поступит 132,9 миллиона леев, сообщает РИА Новости.

«Это очередной удар по аграриям. Мы неоднократно в течение 10 лет призывали власть снять с аграриев уплату акцизов. Это большая проблема. Необходимо найти механизм компенсации акцизов для аграриев», — сказал собеседник.

По его словам, вторая проблема, возможно, не такая значимая, но все-таки она бьет по мелким фермерам.

«Учитывая уровень бедности, даже такое, казалось бы, несущественное увеличение налога бьет по гражданам. Даже 1% имеет серьезное значение для агросектора», — добавил Слусарь.

Субсидии по минимуму

По словам Слусаря, в других странах ежегодно увеличивается размер субсидий, тогда как в Молдове поддержка для сельхозпроизводителей остается мизерной, практически не меняясь.

«В то время, как все страны ушли вперед, мы топчемся на месте. Ни в одной стране сельскохозяйственный сектор не брошен на произвол. Формула “Мы вам не будем мешать” не работает в агросекторе. В Румынии еще пять лет назад аграрии получали по 100 евро на гектар», — сказал собеседник.

Он отметил, что средняя субсидия в том же Евросоюзе составляет 350 евро на гектар.

«Во многих странах развита система государственных закупок, то есть государство в случае переизбытка покупает часть продукции, чтобы фермеры не несли убытки. Там действуют системы льгот, там дешевые кредиты. С каждым годом мы отстаем, и не только от развитых стран, но даже от стран-соседок», — отметил Слусарь.

По его словам, в Молдове не применяется система выдачи субсидий на гектар.

«Субсидии имеют инвестиционную направленность. Это еще одна проблема. Если пересчитать их, выходит, что на каждый гектар выделяется по 30 евро. Субсидии получают 4−5 тысяч фермеров… Проблем у отечественного агросектора очень много», — добавил собеседник.

Бросать земли

Молдавские аграрии готовы бросить земли, если власти не обратят внимание на их проблемы и не начнут оказывать поддержку. После заморозков весной этого года садоводы до сих пор не получили компенсацию.

«Многие аграрии задумываются над тем, чтобы бросать сады. По сравнению с прошедшим десятилетием существенно увеличилось количество необрабатываемой земли. Невыгодно сейчас этим заниматься, так как яблоки из года в год только дешевеют», — заявила садовод из Окницкого района Наталья Янчук.

Она рассказала, что многие аграрии задумываются над тем, чтобы уехать на заработки. «Не знаю, во что превращается Молдавия из аграрной страны. В Окнице мало кто из сельхозпроизводителей бросал сады и уезжал на заработки, а сейчас стало совсем сложно. Люди ищут, где можно хоть как-то заработать», — отметила Янчук.

Аграрии устали от протестов

Молдавские сельхозпроизводители проводили многочисленные протесты еще в 2014 году, когда власти подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает также договор о свободной торговле. Из-за этого договора фермеры потеряли право на беспошлинные поставки продукции в Россию. Фермеры из северных районов республики потребовали от Кишинева пересмотреть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также высказались за поиск решений по возобновлению экспорта товаров в Россию.

Весной 2015 года молдавские сельхозпроизводители дважды выходили на масштабные акции протеста в связи с тяжелой ситуацией в аграрном секторе. Забастовки сопровождались выводом спецтехники на трассы национального значения. Аграрии требовали предпринять срочные меры по увеличению размера фонда субсидирования, выплатить компенсации всем производителям яблок, отправившим свою продукцию на переработку в 2014 году, решить вопрос с подорожанием топлива. Они также выступали за деблокирование кредитного процесса в сельском хозяйстве. В сентябре фермеры также провели несколько протестных акций.

Сейчас аграрии сомневаются в целесообразности протестных акций, так как не только не видят в них смысла, но и опасаются, что за этим могут последовать санкции со стороны местных органов власти.