Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Как отмечали Новый год на Руси
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Звездные свадьбы 2016 года: фотоКто из известных актеров и спортсменов женился или вышел замуж в уходящем году?
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Жалкое зрелище»: политик США об унижении Обамы Россией
"Шиповник" и "Дрель": лучшие оружейные новинки РФ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12:44 (мск), источник: Sputnik.md

Аграрии недовольны: в Молдове с 1 января выросли налоги

С 1 января 2017 года вступила в силу новая налогово-бюджетная политика, которая предусматривает повышение сборов, в том числе для сельхозпроизводителей республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В Молдове повысились на 12% акцизы на нефтепродукты. Согласно тексту пояснительной записке к закону, выросли «акцизы на нефтепродукты в контексте их постепенной корректировки в соответствии с директивами ЕС (номинальный рост ВВП — 9%)». За счет этой меры, как полагают в Минфине, в бюджет поступит 132,9 миллиона леев, сообщает РИА Новости.

Кроме того, вырос с 2% до 3% налог на доход физлиц с поставок экономическим агентам растениеводческой и садоводческой продукции в натуральном виде, включая орехи и продукты, полученные из орехов, а также животноводческой продукции в натуральном виде, за исключением натурального молока. Такие меры, как ожидают в Минфине Молдовы, принесут в бюджет 4,2 миллиона леев.

Последствия для агросектора

Комментируя положения новой налоговой политики, председатель ассоциации сельхозпроизводителей UniAgroProtect Александр Слусарь заявил, что любое повышение налогов бьет по сельхозпроизводителям.

«Во всех странах акцизы на топливо возвращаются сельхозпроизводителям. У нас этого не происходит, поэтому любое повышение акцизов автоматически переходит на плечи аграриев. Такие меры не позволяют производителям увеличить цены на конечную продукцию, а лишь увеличивают их затраты», — отметил Слусарь.

По его словам, аграрии ограничены в том, чтобы повышать цены на продукцию, так как уровень конкуренции очень высок, а ценовая политика зависит не столько от сельхозпроизводителей, сколько от региональных игроков.

Читайте также
Минсельхоз упростил процедуру получения субсидий для фермеров

«Это очередной удар по аграриям. Мы неоднократно в течение 10 лет призывали власть снять с аграриев уплату акцизов. Это большая проблема. Необходимо найти механизм компенсации акцизов для аграриев», — сказал собеседник.

По его словам, вторая проблема, возможно, не такая значимая, но все-таки она бьет по мелким фермерам.

«Учитывая уровень бедности, даже такое, казалось бы, несущественное увеличение налога бьет по гражданам. Даже 1% имеет серьезное значение для агросектора», — добавил Слусарь.

Субсидии по минимуму

По словам Слусаря, в других странах ежегодно увеличивается размер субсидий, тогда как в Молдове поддержка для сельхозпроизводителей остается мизерной, практически не меняясь.

«В то время, как все страны ушли вперед, мы топчемся на месте. Ни в одной стране сельскохозяйственный сектор не брошен на произвол. Формула “Мы вам не будем мешать” не работает в агросекторе. В Румынии еще пять лет назад аграрии получали по 100 евро на гектар», — сказал собеседник.

Он отметил, что средняя субсидия в том же Евросоюзе составляет 350 евро на гектар.

«Во многих странах развита система государственных закупок, то есть государство в случае переизбытка покупает часть продукции, чтобы фермеры не несли убытки. Там действуют системы льгот, там дешевые кредиты. С каждым годом мы отстаем, и не только от развитых стран, но даже от стран-соседок», — отметил Слусарь.

По его словам, в Молдове не применяется система выдачи субсидий на гектар.

«Субсидии имеют инвестиционную направленность. Это еще одна проблема. Если пересчитать их, выходит, что на каждый гектар выделяется по 30 евро. Субсидии получают 4−5 тысяч фермеров… Проблем у отечественного агросектора очень много», — добавил собеседник.

Бросать земли

Молдавские аграрии готовы бросить земли, если власти не обратят внимание на их проблемы и не начнут оказывать поддержку. После заморозков весной этого года садоводы до сих пор не получили компенсацию.

«Многие аграрии задумываются над тем, чтобы бросать сады. По сравнению с прошедшим десятилетием существенно увеличилось количество необрабатываемой земли. Невыгодно сейчас этим заниматься, так как яблоки из года в год только дешевеют», — заявила садовод из Окницкого района Наталья Янчук.

Она рассказала, что многие аграрии задумываются над тем, чтобы уехать на заработки. «Не знаю, во что превращается Молдавия из аграрной страны. В Окнице мало кто из сельхозпроизводителей бросал сады и уезжал на заработки, а сейчас стало совсем сложно. Люди ищут, где можно хоть как-то заработать», — отметила Янчук.

Аграрии устали от протестов

Молдавские сельхозпроизводители проводили многочисленные протесты еще в 2014 году, когда власти подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает также договор о свободной торговле. Из-за этого договора фермеры потеряли право на беспошлинные поставки продукции в Россию. Фермеры из северных районов республики потребовали от Кишинева пересмотреть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также высказались за поиск решений по возобновлению экспорта товаров в Россию.

Весной 2015 года молдавские сельхозпроизводители дважды выходили на масштабные акции протеста в связи с тяжелой ситуацией в аграрном секторе. Забастовки сопровождались выводом спецтехники на трассы национального значения. Аграрии требовали предпринять срочные меры по увеличению размера фонда субсидирования, выплатить компенсации всем производителям яблок, отправившим свою продукцию на переработку в 2014 году, решить вопрос с подорожанием топлива. Они также выступали за деблокирование кредитного процесса в сельском хозяйстве. В сентябре фермеры также провели несколько протестных акций.

Сейчас аграрии сомневаются в целесообразности протестных акций, так как не только не видят в них смысла, но и опасаются, что за этим могут последовать санкции со стороны местных органов власти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Будет ли Zdob si Zdub снова штурмовать 'Евровидение'
Графа общедомовые нужды исчезнет из квитанций в 2017 году
Смертники атаковали два полицейских участка в Самарре
Опубликовано видео вероятного исполнителя теракта в Стамбуле
Ассанж раскрыл причину нападок администрации Обамы на Россию
В Белоруссии открыли новое месторождение нефти
Иорданский миллиардер стал одной из жертв стамбульского теракта
Физики вычислили, насколько замедляется свет вокруг Усейна Болта
Спорт
Сборная Брагина умеет скучно выигрывать? Россия в полуфинале МЧМ Молодёжная сборная России спокойно и без нервов обыграла Данию и вышла в полуфинал чемпионата мира
Авто
Mercedes обновит свой маленький кроссовер Через несколько дней на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz представит обновленный кроссовер GLA
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
100 великих советских фильмов, которые должен посмотреть каждый Кинематограф СССР был и остается одним из самых великих на планете — и, что важно, вечно актуальным. Перед вами сотня выдающихся советских фильмов, которые стоит посмотреть самим и показать своим детям.
Недвижимость
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь