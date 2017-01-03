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14:41 (мск), источник: Моя Планета

Финляндия начала эксперимент по выплате гражданам денег просто так

Финляндия стала первой в Европе страной, которая начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере €560 (почти 36 000 рублей по текущему курсу).

Источник: AP 2016

Пока выплаты проходят в рамках стартовавшего 1 января эксперимента, в котором участвуют 2000 случайно отобранных граждан страны. Каждый месяц участники будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет никак отчитываться о том, на что они потратят эти деньги.

Идея заключается в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков.

Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать что-то новое, поскольку в случае неудачи могут лишиться того малого, что у них уже есть.

Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому.

Но вообще-то власти не знают, как поведут себя люди, которым платят деньги просто так. Будут ли они смело экспериментировать с выбором занятий или, как считают критики, окончательно разленятся? «Очень интересно посмотреть, как деньги заставят людей действовать», — говорит представитель финского государственного агентства по социальным выплатам в интервью The Guardian.

По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет €3500 в месяц.

Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213 000 человек из 5,5-миллионного населения.
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