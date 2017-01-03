Финляндия начала эксперимент по выплате гражданам денег просто так
Финляндия стала первой в Европе страной, которая начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере €560 (почти 36 000 рублей по текущему курсу).
Финляндия стала первой в Европе страной, которая начала выплачивать своим безработным гражданам так называемый основной доход в размере €560 (почти 36 000 рублей по текущему курсу).
Пока выплаты проходят в рамках стартовавшего 1 января эксперимента, в котором участвуют 2000 случайно отобранных граждан страны. Каждый месяц участники будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет никак отчитываться о том, на что они потратят эти деньги.
Идея заключается в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков.
Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать
Базовый доход, как ожидается, позволит спокойно выбрать ту работу, которая подходит каждому.
Но
По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет €3500 в месяц.
Безработица в стране составляет 8,1%, или, в абсолютных цифрах, 213 000 человек из 5,5-миллионного населения.