Финляндия начала эксперимент по выплате гражданам денег просто так

Пока выплаты проходят в рамках стартовавшего 1 января эксперимента, в котором участвуют 2000 случайно отобранных граждан страны. Каждый месяц участники будут получать указанную сумму, причем им не нужно будет никак отчитываться о том, на что они потратят эти деньги.

Идея заключается в том, чтобы разрешить так называемые дестимулирующие проблемы безработных и бедняков.

Люди бросаются на временные подработки или соглашаются на низкие ставки. Другие боятся рисковать, начинать что-то новое, поскольку в случае неудачи могут лишиться того малого, что у них уже есть.

Но вообще-то власти не знают, как поведут себя люди, которым платят деньги просто так. Будут ли они смело экспериментировать с выбором занятий или, как считают критики, окончательно разленятся? «Очень интересно посмотреть, как деньги заставят людей действовать», — говорит представитель финского государственного агентства по социальным выплатам в интервью The Guardian.

По официальным данным, средний доход в частном секторе в Финляндии составляет €3500 в месяц.