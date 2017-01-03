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16:12 (мск), источник: Ежедневник.by

Эксперт: банковскую систему может накрыть кризис

Ситуация в банковской системе в 2016 году заметно ухудшилась. Основная причина сложностей — высокий уровень проблемной задолженности.

Источник: Ежедневник.by

В 2016 году доля проблемных активов в банковской системе выросла с 6,8% до 14,9%. При этом ряд экономистов полагает, что реальная ситуация даже хуже, и объем плохих долгов не полностью отражается в статистике. Это создает угрозы как для банковской системы, так и для белорусской экономики в целом. Перспективы решения проблемы в следующем году выглядят довольно туманно.

«Рентабельность банков сокращается. В 2016 году был поставлен антирекорд по рентабельности в банковской системе как минимум за последние десять лет. Это опосредованно влияет на экономику. Банки ведут себя консервативно на кредитном рынке. Несмотря на то, что сформировался запас свободной ликвидности, они не вливают ее в новые проекты. Если посмотреть на динамику рынка, объем кредитной задолженности в реальном выражении не растет. Кредитный рынок полноценно не функционирует, и от этого страдает экономика», — сказал в интервью Thinktanks.by эксперт Белорусского экономического центра BEROC Дмитрий Крук.

Для ограничения кредитования банки сегодня используют разные способы, включая высокие процентные ставки, высокие требования по залогам, требования о досрочном погашении кредитов. По мнению Крука, действия банков являются логичными и резонными, поскольку «лучше ограничить рост прибыли, чем столкнуться с проблемами невозврата кредитов». Тем более, что сейчас даже при самых тщательных проверках сложно отличить плохого заемщика от хорошего — в сложившейся ситуации в экономике потенциально надежный заемщик может стать проблемным. «В результате сократилась подпитка предприятий. Если у них происходит вымывание оборотных средств, они не могут пополнить их за счет кредитов», — отметил Дмитрий Крук.

Вероятность банковского кризиса

Помимо того, что проблемы плохой задолженности тормозят экономический рост, они могут стать источником серьезных проблем в банковской системе. По словам Дмитрия Крука, нынешняя ситуация «потенциально чревата кризисом в банковской системе».

Насколько эта угроза может реализоваться, на сегодняшний день предположить сложно из-за недостатка достоверной информации. «На вопрос о том, есть ли среди банков такие, у которых существует риск невыполнения обязательств, нет однозначного ответа, поскольку в открытом доступе нет ясной прозрачной информации. Но в связи с тем, что ситуация с проблемными кредитами существует достаточно долго, можно предположить, что некоторые банки сейчас находятся у черты», — отметил эксперт.

Дмитрий Крук подчеркнул, что источником существующих проблем является не банковская система, а реальный сектор. В течение многих лет государственная политика прямыми или косвенными стимулами вынуждала банки кредитовать неэффективные госпредприятия, среди которых все больше убыточных. Соответственно, для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию в банковской системе, необходимо разобраться с проблемами, которые накопились в реальном секторе.

Варианты решения проблем

«Для начала нужно решить, признаем ли мы убытки предприятий, есть ли возможность возврата ими накопленной задолженности. Если невозврат долгов этими предприятиями — не случайность, если они не будут генерировать достаточные объемы добавленной стоимости, чтобы рассчитаться с задолженностью, то нужно решать, что с ними делать дальше. Если их бизнес-модели не обеспечивают прибыль, то их нужно ликвидировать или реструктурировать», — говорит Дмитрий Крук.

Также возникает вопрос, что делать с обязательствами этих предприятий. Самый лучший путь с точки зрения банковской системы — это выкуп государством сомнительной задолженности предприятий. Но для самого государства такой путь — это серьезные риски и также угроза росту в будущем. Второй вариант — предоставить банкам решать вопросы, связанные с проблемной задолженностью и дать им возможность самим выжать из должников все, что можно, путем инициирования их санации, банкротства, или реализации права банковского залога. Однако в этой ситуации вопрос заключается в том, какой процент задолженности удастся вернуть таким образом.

«Вариант с выкупом долгов государством экономически небезупречен, но он максимально комфортен для банков. Во втором случае банки понесут убытки, объемы которых сегодня сложно спрогнозировать», — считает Дмитрий Крук.

В целом же, по мнению экономиста, серьезная проблема заключается в том, что до сих пор не видно ясного четкого плана решения проблемы плохой задолженности. В июле было создано Агентство по управлению активами, однако с тех пор так и не стало понятно, чем оно занимается. Ожидается, что в ближайшее время прояснится процедура и условия выкупа активов Белагропромбанка за счет облигаций местных органов власти. «Насколько эти облигации ликвидны, и сможет ли Белагропромбанк использовать их для своих нужд, сегодня не совсем понятно. Ситуация с решением проблемной задолженности этого банка будет во многом показательной. Станет понятно, действительно ли у властей есть план решения ситуации с проблемной задолженностью, или плохие активы будут просто перекладываться из одного кармана в другой», — убежден Дмитрий Крук.

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