Новый речной вокзал в Самаре должны построить к маю 2018 года
Экономить на строительстве этого объекта не будут.
Экономить на строительстве этого объекта не будут.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное строительству нового речного вокзала в Самаре, сообщает
Глава региона дал представителям профильных министерств и проектировщикам объекта — компании «Волгатрансстрой-Проект» поручение завершить строительство нового речного вокзала к ЧМ-2018. На данный момент готовы только эскизы, завершение проектных работ планируется в июле 2017 года.
Здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или
Есть уже три варианта внешнего облика здания. Первый, под рабочим названием «Крылья», перекликается со стилисткой площади Славы.
Это узнаваемый символ Самары, он ассоциируется с монументом Славы и выигрышно смотрится с воды, — пояснил главный архитектор «ВТС-Проекта» Дмитрий Орлов.
Второй вариант развивает тему «Самара — город-курорт». Так, предлагается построить здание в стиле
Третий вариант выполнен в классическом стиле без узнаваемых элементов и цветовых решений. По словам подрядчиков, стоимость первых двух проектов оценивается в 350−360 млн рублей, третьего в 250 млн рублей.
Участники совещания коллегиально сделали выбор в пользу второго варианта. При этом глава региона отметил, что задачи сэкономить на строительстве этого объекта не ставится, и поручил завершить строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Проектные работы нужно закончить не в июле, а уже в марте 2017 года, чтобы быстро пройти экспертизу и уже летом приступить к работе, — заявил глава региона. — Строительные работы и благоустройство нужно сделать в теплое время, а внутреннюю отделку завершить зимой. В мае 2018 года вокзал должен быть введен эксплуатацию.
Губернатор также подчеркнул, что помимо строительства вокзала, необходимо уделить внимание и благоустройству прилегающих территорий. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснил, что эта работа уже ведется:
Сейчас проектируется ремонт причальных сооружений. Летом 2017 года уже начнутся работы. Также ремонтируется территория около гостиницы. Эти работы администрация города заканчивает уже в следующем году.