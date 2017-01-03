Новый речной вокзал в Самаре должны построить к маю 2018 года

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел совещание, посвященное строительству нового речного вокзала в Самаре, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Глава региона дал представителям профильных министерств и проектировщикам объекта — компании «Волгатрансстрой-Проект» поручение завершить строительство нового речного вокзала к ЧМ-2018. На данный момент готовы только эскизы, завершение проектных работ планируется в июле 2017 года.

Здание будет построено на набережной в районе 6-го причала, недалеко от существующего речвокзала. Летом вокзал будет обслуживать пассажиров, а зимой выполнять функции выставочного центра или конференц-зала с зонами обучения и точками общепита. Площадь объекта составит около 1,5−2 тысяч кв. м с учетом зала ожидания, второго этажа, кафе, зоны продажи путевок и билетов. В зимний период половину территории займет выставочный зал площадью 700 кв. м. На другой половине планируют разместить 4 конференц-зала — от 20 до 100 мест. По мнению подрядчиков, в здании можно будет проводить соревнования по настольному теннису, шахматам и другим видам спорта.

Есть уже три варианта внешнего облика здания. Первый, под рабочим названием «Крылья», перекликается со стилисткой площади Славы.

Это узнаваемый символ Самары, он ассоциируется с монументом Славы и выигрышно смотрится с воды, — пояснил главный архитектор «ВТС-Проекта» Дмитрий Орлов.

Второй вариант развивает тему «Самара — город-курорт». Так, предлагается построить здание в стиле хай-тек с большим навесом, под которым можно будет разместить летнее кафе и смотровую площадку.

Третий вариант выполнен в классическом стиле без узнаваемых элементов и цветовых решений. По словам подрядчиков, стоимость первых двух проектов оценивается в 350−360 млн рублей, третьего в 250 млн рублей.

Участники совещания коллегиально сделали выбор в пользу второго варианта. При этом глава региона отметил, что задачи сэкономить на строительстве этого объекта не ставится, и поручил завершить строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Проектные работы нужно закончить не в июле, а уже в марте 2017 года, чтобы быстро пройти экспертизу и уже летом приступить к работе, — заявил глава региона. — Строительные работы и благоустройство нужно сделать в теплое время, а внутреннюю отделку завершить зимой. В мае 2018 года вокзал должен быть введен эксплуатацию.

Губернатор также подчеркнул, что помимо строительства вокзала, необходимо уделить внимание и благоустройству прилегающих территорий. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснил, что эта работа уже ведется:

Сейчас проектируется ремонт причальных сооружений. Летом 2017 года уже начнутся работы. Также ремонтируется территория около гостиницы. Эти работы администрация города заканчивает уже в следующем году.