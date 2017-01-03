НБУ снизил лимит на расчеты наличными в 3 раза

Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передает Капитал со ссылкой на Українські Новини.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка от 25 ноября № 407 «О внесении изменений в постановление правления от 6 июня 2013 года № 210 «Об установлении предельной суммы расчетов наличными».