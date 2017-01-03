НБУ снизил лимит на расчеты наличными в 3 раза
Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января.
Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января.
Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января. Об этом говорится в сообщении
Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления Национального банка от 25 ноября № 407 «О внесении изменений в постановление правления от 6 июня 2013 года № 210 «Об установлении предельной суммы расчетов наличными».
Постановлением предусмотрено предельную сумму расчетов наличными между физическим лицом и предприятием в течение одного дня в размере 50 тыс. гривен, а также физических лиц между собой по договорам
Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, превышающую 50 тыс. гривен, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета.
Безналичные расчеты могут осуществляться без
В то же время предельная сумма наличных расчетов предприятий между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. гривен.
«Национальный банк Украины отмечает, что установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тыс. гривен не причинит неудобств гражданам и не будет затрагивать ежедневных покупок населения, поскольку будут касаться только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, меха, дорогих часов, путешествий
Отмечается, что данное решение полностью соответствует международному опыту — многие европейские государства (Франция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания, Греция) установили предельные суммы наличных расчетов, другие страны также планируют ввести аналогичные нормы.
Контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) в соответствии с Налоговым кодексом Украины будут осуществлять органы Государственной фискальной службы.