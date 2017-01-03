В 2016 году Челябинская область стала лидером по военной ипотеке

Лидером в Центральном военном округе по военной ипотеке стала Челябинская область, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

В 2016 году в 29 регионах Поволжья, Урала и Сибири военнослужащими приобретено жилье на 18 млрд. рублей в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС).

Всего заключено договоров на 5,6 тыс. квартир, средняя площадь и сумма которых составили 59 квадратных метров.

Наибольшее число квартир по военной ипотеке приобретено в Челябинской области — свыше 600, за ней идут Свердловская, Новосибирская, Саратовская и Оренбургская области, а также Алтайский край.